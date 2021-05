Wiesbaden (KvD) - Polizeipräsidium Westhessen

POL-WI-KvD: +++ PKW-Aufbrecher +++ Sachbeschädigung an Tür +++ Brennender Pkw +++ Senior im Rollstuhl attackiert +++ Baustellencontainer aufgebrochen +++ Vandalismus +++ Alkoholisiert gegen Ampelmast +++

Wiesbaden (ots)

1. Pkw-Aufbrecher unterwegs,

55246 Mainz-Kostheim, Donnerstag, 20.05.2021 19:30 Uhr bis Freitag, 21.05.2021, 05:30 Uhr

(mv) In der Nacht von Donnerstag, dem 20.05.2021 auf Freitag, den 21.05.2021 war im Bereich Mainz-Kostheim ein Pkw-Aufbrecher unterwegs und hat bei insgesamt 6 registrierten Fahrzeugaufbrüchen Schaden verursacht. Der Täter hatte es auf alles Wertvolle in den Fahrzeugen abgesehen, was von ihren Besitzern achtlos und offen im Fahrzeug liegen gelassen wurde.

Der Täter öffnete zwischen 19:30 Uhr und 05:30 Uhr auf bisher nicht ermittelte Art und Weise mindestens drei Autos im Siebenmorgenweg und in benachbarten Straßen drei weitere Autos. Er erbeutete Jacken, eine Geldbörse und Münzgeld. Bei zwei Tatausführungen wurde der Täter von Überwachungskameras aufgenommen. Hierauf war eine männliche Person, ca. 20-25 Jahre alt, ca. 185 cm - 190 cm groß mit schlanker Statur und dunklen Haaren (hinten kurz vorne länger) zu sehen. Der Täter war mit einer grauen Jogginghose, einem grauem Joggingpullover und weißen Turnschuhen bekleidet. Er führte zudem noch einen schwarzen Rucksack mit sich. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

2. Sachbeschädigung an Wohnungstür,

Wiesbaden, Rheingauviertel, Assmannshäuser Straße, Donnerstag, 20.05.2021m, 22:47 Uhr

(mv)Am Donnerstagabend, 20.05.2021, gegen 22:47 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung an einer Wohnungstür in der Assmannhäuser Straße.

Ein unbekannter Täter betrat das Mehrfamilienhaus, ging zu einer Wohnungstür und traktierte diese solange mit Tritten und Schlägen bis diese beschädigt war. Anschließend konnte der Täter unerkannt flüchten. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Hundert Euro. Das 3. Polizeirevier bittet Zeugen oder Hinweisgeber, sich unter der Rufnummer (0611)3345 2340 zu melden.

3. Brennender Pkw,

65187 Wiesbaden, Schiersteiner Straße / Waldstraße, Freitag, 21.05.2021, 11:55 Uhr

(mv) Am Freitagmittag kam es in Wiesbaden, in der Schiersteiner Straße Ecke Waldstraße, in Fahrtrichtung Innenstadt, zu einem Fahrzeugbrand. Personen kamen dabei nicht zu Schaden.

Der Fahrer eines Daimler-Benz musste in der Schiersteiner Straße Ecke Waldstraße an der dortigen roten Ampel anhalten. Dabei erkannte er, dass Rauch aus dem Motorraum seines Autos aufstieg. Er verließ sein Fahrzeug, was kurz darauf voll in Flammen stand. Die verständigte Feuerwehr konnte den Brand löschen. Als Brandursache wurde ein heiß gelaufener Lüfter im Motorraum ausgemacht. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Für die Dauer der Lösch- und Abschlepparbeiten war die Abbiegespur in die Waldstraße komplett gesperrt.

4. Rollstuhlfahrer angegriffen,

65185 Wiesbaden, Schwalbacher Straße, Mittwoch, 19.05.2021, 16:20 Uhr

(mv)Am Mittwochnachmittag, gegen 16:20 Uhr, wurde ein 83-Jähriger Rollstuhlfahrer auf offener Straße von mehreren Jugendlichen und Kindern körperlich angegriffen und beleidigt.

Der Senior war mit seinem Rollstuhl auf der Schwalbacher Straße in Richtung Coulinstraße unterwegs, als eine Horde Kinder und Jugendlicher den Mann aus dem Nichts heraus angegriffen. Sie schlugen ihn von hinten gegen den Kopf und beleidigten ihn. Im Laufe der Attacke konnte er sich dann aber mit einer Gehhilfe wehren und die Jungs in die Flucht schlagen. Der Mann beschrieb die Angreifer als Jungs, alle im Alter zwischen 10 und 15 Jahren. Alle waren dunkel gekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 mit der Polizei (Haus des Jugendrechts) in Verbindung zu setzen.

5. Baustellencontainer aufgebrochen,

65199 Wiesbaden, August-Bebel-Straße, Freitag, 21.05.2021, 18.00 Uhr bis Samstag, 22.05.2021, 10.40 Uhr

(akl) Im Zeitraum von Freitag, 18.00 Uhr bis Samstag, 10.40 Uhr sind Unbekannte auf das Gelände einer Baustelle in der August-Bebel-Straße eingedrungen und haben dort einen Container aufgebrochen. Ein Diebstahlsschaden konnte bisher nicht festgestellt werden, der Sachschaden beläuft sich auf etwa 500 Euro. Die Ermittlungsgruppe des 3. Polizeireviers hat die Sachbearbeitung übernommen und bittet um Hinweise unter der Rufnummer (0611) 345-2340.

6. Vandalismus auf Betriebshof,

65189 Wiesbaden, Klingholzstraße, Freitag, 21.05.2021, zwischen 02.30 Uhr und 04.25 Uhr

(akl) Am frühen Freitagmorgen sind mehrere Personen auf das Gelände eines Betriebes in der Klingholzstraße eingedrungen und haben die Scheiben von verschiedenen Fahrzeugen eingeschlagen. Auch die Glasscheibe eines Frachtcontainers wurde beschädigt. Aus einem Fahrzeug wurde ein Lautsprecher und ein mobiles Navigationsgerät entwendet. Bei einem abgestellten Wohnmobil stiegen die Unbekannten auf das Dach, öffneten gewaltsam die Dachluke und durchwühlten das Fahrzeug. Durch den Vandalismus entstand ein Schaden von etwa 10.000 Euro.

7. Alkoholfahrt endet an Ampelmast,

65203 Wiesbaden, Äppelallee/Friedrich-Bergius-Straße, Samstag, 22.05.2021, 18.55 Uhr

(akl) Ein 39-jähriger Mann aus Walluf hat am Samstagabend einen Verkehrsunfall in der Friedrich-Bergius-Straße verursacht, bei der Unfallaufnahme ergaben sich deutliche Hinweise auf eine Alkoholisierung des Fahrers. Der Mann befuhr gegen 18.55 Uhr mit einem roten Nissan die Äppelallee aus Richtung A 66 und wollte nach links in die Friedrich-Bergius-Straße einbiegen. Dabei verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und prallte gegen einen Ampelmast, der dabei zerstört wurde. Auch der PKW wurde so stark beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von 5000 Euro. Ein vor Ort durchgeführter Alkoholtest verlief positiv, er wurde für eine Blutentnahme auf eine Polizeidienststelle gebracht. Da er vor Ort und auf dem Revier die eingesetzten Beamten beleidigte und bedrohte, wurde ein weiteres Ermittlungsverfahren gegen ihn eingeleitet. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde er auf freien Fuß gesetzt.

