Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Brand einer Fritteuse löst Feuerwehreinsatz aus.

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Titisee;]

Am 06.02.2022 gegen 17:15 Uhr kam es in der Küche eines Hotels in der Parkstraße in Titisee zu einem Fritteusenbrand. Eine in Brand geratene Fritteuse löste die Brandmeldeanlage des Hotels aus woraufhin die Feuerwehren aus Titisee-Neustadt sowie der Rettungsdienst und die Polizei alarmiert wurden. Die eintreffende Feuerwehr konnte die Brandstelle zügig ablöschen, sodass ein Übergreifen der Flammen auf das Hotel verhindert werden konnte. Nach momentanem Stand der Ermittlungen verursachte wohl ein technischer Defekt an dem Küchengerät das Feuer. Alle Gäste sowie das Personal des Hotels blieben unverletzt. Der durch den Brand entstandene Sachschaden kann momentan noch nicht beziffert werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell