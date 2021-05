Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Traktor und Pkw kollidieren

Offenburg (ots)

Am Samstag kam es um 18:15 Uhr auf der K 5373 zwischen Kehl und Auenheim zu einem spektakulären Unfall. Ein Traktorfahrer, der von der K 5373 nach links in die Otto-Hahn-Straße abbiegen wollte, wurde just in diesem Moment von der Fahrerin eines Mini überholt. Der Mini prallte in die Seite der landwirtschaftlichen Zugmaschine, was zur Folge hatte, dass der Traktor zur Seite umkippte und auf der Seite liegenblieb. Der Mini kam nach dem Zusammenstoß ins Schleudern, überschlug sich und kam auf dem Wagendach in Endlage. Beide Fahrzeugführer wurden beim Unfall verletzt und musste in umliegende Kliniken eingeliefert werden. Sowohl am Traktor als auch am Mini entstand Totalschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Aufgrund von ausgelaufenen Betriebsstoffen musste durch eine Spezialfirma die Fahrbahn nach der polizeilichen Unfallaufnahme gereinigt werden.

