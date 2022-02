Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Körperverletzung

Freiburg (ots)

Landkreis Breisgau-Hochschwarzwald

[Gemeinde Titisee-Neustadt, OT. Neustadt;]

In der Nacht von Samstag den 05.02.2022 auf Sonntag den 06.02.2022 kam es gegen 03:15 Uhr auf dem Rathausplatz in Neustadt zu einem körperlichen Angriff auf einen 18-jährigen Heranwachsenden. Der Geschädigte geriet zunächst in ein Streitgespräch mit einem bislang unbekannten Mann, woraufhin dieser den Geschädigten mehrfach schlug. Nachdem der Täter von dem Opfer abgelassen hatte flüchtete dieser in Richtung Unterstadt. Der junge Mann wurde durch den tätlichen Angriff glücklicherweise nur geringfügig verletzt.

Das Polizeirevier Titisee-Neustadt hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, welche sachdienliche Angaben machen können, sich unter der Telefonnummer 07651/93360 zu melden.

