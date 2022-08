POL-PDLU: Verkehrsunfallflucht - Verdacht auf Drogeneinfluss

Speyer (ots) - In der Nacht von 05.08.2022 auf 06.08.2022 hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereins in der Raiffeisenstraße in Speyer auf und gelangten so in die Innenräume des Vereinsheims. Hier wurden weitere Fenster und Spinde aufgehebelt und dadurch beschädigt, es entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, entwendet wurde vermutlich nichts. In unmittelbarer Nähe kam es zu weiteren Einbrüchen bzw. Versuchen, weshalb nach Zeugen ...

