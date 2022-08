Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Einbruch in Vereinsheim

Speyer (ots)

In der Nacht von 05.08.2022 auf 06.08.2022 hebelten unbekannte Täter die Eingangstür eines Vereins in der Raiffeisenstraße in Speyer auf und gelangten so in die Innenräume des Vereinsheims. Hier wurden weitere Fenster und Spinde aufgehebelt und dadurch beschädigt, es entstand dabei ein Sachschaden im niedrigen vierstelligen Bereich, entwendet wurde vermutlich nichts.

In unmittelbarer Nähe kam es zu weiteren Einbrüchen bzw. Versuchen, weshalb nach Zeugen gesucht wird, die im Bereich Raiffeisenstraße/ Wormser Landstraße in der Tatnacht etwas Verdächtiges beobachtet haben oder auf sonstige Weise sachdienliche Hinweise zu Tätern oder dem Tatgeschehen geben können

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Speyer unter der Tel. 06232-1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de entgegen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell