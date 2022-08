POL-PDLU: versuchter Einbruchsdiebstahl

Frankenthal (ots) - Am Abend des 06.08.2022, gegen 20:30 Uhr, brannte eine ca. 500qm große Fläche auf dem sogenannten Monte Scherbelino in Frankenthal. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Gegen 22:00 Uhr, kam es erneut zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Eine ca. 1 Hektar große Heidefläche zwischen der Mühlbergstraße und dem ehemaligen Real-Gelände in Frankenthal-Studernheim geriet in Brand. Die Brandursache, sowie ...

