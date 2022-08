Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brände

Frankenthal (ots)

Am Abend des 06.08.2022, gegen 20:30 Uhr, brannte eine ca. 500qm große Fläche auf dem sogenannten Monte Scherbelino in Frankenthal. Die Brandursache und Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt.

Gegen 22:00 Uhr, kam es erneut zu einem gemeinsamen Einsatz von Feuerwehr und Polizei. Eine ca. 1 Hektar große Heidefläche zwischen der Mühlbergstraße und dem ehemaligen Real-Gelände in Frankenthal-Studernheim geriet in Brand. Die Brandursache, sowie die Schadenshöhe sind derzeit noch nicht bekannt. Während der Löscharbeiten wurde die nahegelegene B9 zeitweise in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Achten Sie im Wald / am Feld gerade in den Sommermonaten auf folgende Verhaltensregeln. - Kein offenes Feuer im Wald oder Waldnähe anzünden. - Lassen Sie keine Glasflaschen oder Glasscherben im Wald liegen (Brennglaseffekt). - Keine brennenden oder glimmenden Gegenstände (z.B. Zigarettenkippen) wegwerfen. - Grillen nur auf ausgewiesenen Grillplätzen.

Wir wollen, dass Sie sicher Leben - ihre Polizei Frankenthal.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

