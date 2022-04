POL-LIP: Lemgo. Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Detmold und der KPB Lippe - Frau angegriffen - Tatverdächtiger gefasst.

Lippe (ots) - Unbekannte zündeten in der Nacht von Montag auf Dienstag (11./12.04.2022) einen Sonnenschirm an der Wasserfuhr an. Gegen 00:25 Uhr wurde das Feuer gemeldet. Bei Eintreffen der Polizei hatte die Feuerwehr den Brand bereits gelöscht. Neben dem Schirm war ein Tisch durch den Brand beschädigt worden. Der Sachschaden liegt etwa bei 900 Euro. Zeuginnen und Zeugen, die Verdächtiges im Zusammenhang mit der ...

