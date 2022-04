Polizei Lippe

POL-LIP: Oerlinghausen. Segelflugzeug abgestürzt.

Lippe (ots)

Am Montagmittag (11.04.2022) wurde der KPB Lippe kurz vor 13 Uhr gemeldet, dass ein Segelflugzeug in einem Waldstück nahe des Segelflugplatzes abgestürzt ist. Unweit eines Wohngebiets fanden die Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei den stark beschädigten Flieger auf einem Fußweg im Wald. Auch ein Rettungshubschrauber und ein Polizeihubschrauber waren im Einsatz. Die Person am Steuer des Segelflugzeugs verstarb noch an der Unfallstelle. Weitere Personen waren nicht an Bord. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Todesursache und die Bundesstelle für Flugunfalluntersuchung die zur Unglücksursache aufgenommen. Die Staatsanwaltschaft Detmold ordnete eine Beschlagnahme des Leichnams sowie eine Obduktion an. Die Bergungsarbeiten dauern an.

