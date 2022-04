Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold-Heidenoldendorf. Ladendieb festgenommen.

Lippe (ots)

In einem Baumarkt in der Klingenbergstraße wurde am Samstag (09.04.2022) ein Ladendieb auf frischer Tat ertappt. Der 38-Jährige hatte eine Pumpe eingesteckt und nicht bezahlt. Für den Tatverdächtigen bestand ein Haftbefehl, so dass er in die Justizvollzuganstalt gebracht wurde.

