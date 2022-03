POL-BO: Nach Einbruch: Polizei nimmt Tatverdächtigen (26) fest

Bochum (ots) - Bereits am 14. Februar, gegen 12 Uhr, kam es in Bochum im Bereich Kortumstraße/Massenbergstraße zu einem Verkehrsunfall. Ein vierjähriger Bochumer wurde in der Fußgängerzone von einem unbekannten Fahrradfahrer angefahren. Glücklicherweise wurde der Junge hierbei nicht verletzt. Der Radfahrer wollte ohne Unfallaufnahme von der Örtlichkeit flüchten. Eine 45-jährige Bochumer Zeugin versuchte, den Mann ...

