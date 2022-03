POL-BO: Zeugen nach Raubversuch gesucht - 24-Jähriger verletzt

Bochum, Heidelberg (ots) - Zu einem Unfall mit drei Verletzten und hohem Sachschaden ist es am Sonntagvormittag, 6. März, in Bochum-Wiemelhausen gekommen. Gegen 10.50 Uhr fuhr ein 20-jähriger Autofahrer aus Heidelberg rückwärts aus einer Grundstückseinfahrt am Steinring heraus. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einer 21-jährigen Autofahrerin aus Bochum, die gerade in Richtung Waldring unterwegs war. Infolge der ...

mehr