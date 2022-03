POL-BO: Unfall in Wiemelhausen: Drei Verletzte, hoher Sachschaden

Bochum (ots) - Bei einem Verkehrsunfall am Samstagabend, 5. März, ist eine 84-jährige Bochumerin leicht verletzt worden. Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr eine 25-jährige Autofahrerin aus Bochum gegen 17.45 Uhr auf der linken Fahrspur der Wittener Straße in Richtung Innenstadt. Zeitgleich war eine 84-jährige Bochumerin mit ihrem Auto auf dem rechten Fahrstreifen der Wittener Straße in gleicher Richtung unterwegs. ...

mehr