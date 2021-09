Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Nordstemmen, - Verkehrsunfallflucht

Hildesheim (ots)

Nordstemmen (fra), Poppenburgerstraße

Am 29.08.2021 gegen 13:00 Uhr ist es auf der Poppenburgerstraße zu einer Verkehrsunfallflucht gekommen. Beteiligt waren insgesamt 3 Fahrzeuge. Der vermeintliche Verursacher, ein weißer Audi (unbekannter Typ) sei einem Beteiligten während eines Überholvorganges auf dessen Spur entgegengekommen, so dass dieser Ausweichen musste und in ein, am Straßenrand, geparktes Fahrzeug fuhr. Es entstand Sachschaden an den beiden Pkw. Der Fahrer des weißen Audi entfernte sich im Anschluss von der Unfallstelle ohne die Feststellung seiner Personalien oder seiner Beteiligung zu ermöglichen. Wer sachdienliche Hinweise zu dem weißen Audi oder dessen Fahrer geben kann, wird gebeten sich bei der Polizei in Sarstedt unter folgender Telefonnummer zu melden: 05066-985-0

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell