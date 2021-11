Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Meißenheim - Verletzte nach Unfall

Meißenheim (ots)

Zu einem Unfall auf der L 75 mit zwei verletzten Autofahrerinnen kam es am Donnerstagnachmittag. Gegen 14:25 Uhr war eine 66 Jahre alte Autofahrerin von Ichenheim in Richtung Kürzell unterwegs, als sie auf die `Panzerstraße´ nach links abbiegen wollte. Dabei übersah sie offenbar eine entgegenkommende 29-Jährige am Steuer ihres BMW. Durch den folgenden Zusammenstoß verletzte sich die nach derzeitigem Stand nicht angegurtete mutmaßliche Verursacherin schwer, die BMW-Lenkerin leicht. Beide mussten durch den Rettungsdienst in eine Klinik gebracht werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von rund 20.000 Euro.

