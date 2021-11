Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Sasbach - Unfall unter Alkoholeinfluss

Sasbach (ots)

Die Alkoholisierung einer 58-Jährigen dürfte der Grund für einen alleinbeteiligten Verkehrsunfall in der Nacht zu Freitag gewesen sein. Die VW-Fahrerin war auf der Hauptstraße in Richtung Achern unterwegs, als sie gegen 0.40 Uhr mit ihrem Pkw offenbar von der Fahrbahn abkam und mit einer Mauer kollidierte. Durch den Aufprall zog sich die Fahrerin leichte Verletzungen zu. Ein nach der Erstversorgung durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von über zwei Promille. Zur weiteren Behandlung und Entnahme einer Blutprobe wurde die Frau in das Klinikum Achern verbracht. Die Dame muss sich nun einem Strafverfahren stellen.

/jv

