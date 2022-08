Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 11.08.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Buchen: Autofahrerin bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen zog sich eine 21-jährige Audi-Fahrerin bei einem Unfall am Mittwochmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der B 27 bei Buchen zu. Eine 34-jährige Skoda-Lenkerin wollte an der Einmündung Buchen-Süd nach links auf die Bundesstraße in Richtung Walldürn fahren. Beim Abbiegevorgang übersah sie offenbar den Audi. Im Einmündungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Durch den Aufprall wurde die 21-Jährige leicht verletzt. Sie musste mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Es entstand Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro. Die Fahrzeug waren nicht mehr fahrbereit.

Mosbach: Fahrzeuge kollidierten auf Parkplatz - 5000 Euro Schaden

Zwei rückwärts fahrende Autos kollidierten am Mittwochvormittag in Mosbach im Bereich des Château-Thierry-Platzes. Ein Audi-Fahrer, der wegen eines Wendevorgangs rückwärts fuhr, stieß mit einer Renault-Lenkerin zusammen, die ihrerseits ebenfalls rückwärts aus einem Parkplatz fuhr. Das Resultat des Unfalls sind Sachschäden an beiden Fahrzeugen in einer Gesamthöhe von rund 5.000 Euro.

