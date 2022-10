POL-H: Hannover-Oberricklingen: Unbekannter Täter raubt Tankstelle mit einem Messer aus

Hannover (ots) - Am Montagabend, 10.10.2022, hat ein unbekannter Täter gegen 19:30 Uhr eine Tankstelle an der Straße Auf der Horst in Garbsen ausgeraubt. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe und floh anschließend. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Nach ...

