Polizeidirektion Hannover

POL-H: Zeugenaufruf: Tankstellenraub in Garbsen mit Messer und Schusswaffe - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Am Montagabend, 10.10.2022, hat ein unbekannter Täter gegen 19:30 Uhr eine Tankstelle an der Straße Auf der Horst in Garbsen ausgeraubt. Dabei bedrohte er eine Angestellte mit einem Messer und einer Schusswaffe und floh anschließend. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen der Kriminalpolizei betrat gegen 19:30 Uhr eine männliche Person die Tankstelle und ging zielgerichtet hinter den Kassenbereich, wo sich eine 43-jährige Angestellte aufhielt. Der Täter drohte der Frau mit einem Messer und einer augenscheinlichen Schusswaffe und forderte Bargeld von ihr. Mit mehreren Hundert Euro Beute aus der Kasse verließ der Mann zügig die Tankstelle und entfernte sich in unbekannte Richtung. Eine sofort eingeleitete Fahndung der Polizei verlief ohne Erfolg.

Der Täter ist männlich, etwa 1,80 m groß und von schlanker Statur. Im Gesicht trug er eine blaue Einmal-Maske. Außerdem war er mit einer dunkelblauen Daunenjacke und einer schwarzen Kapuze bekleidet.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zur Tat oder dem Täter geben können. Personen, die etwas zum Sachverhalt beitragen können, werden geben sich beim Kriminaldauerdienst unter der Telefonnummer 0511 109-5555 zu melden. /desch, ms

