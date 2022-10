POL-H: Zeugenaufruf: Unfall zwischen Pkw und Radfahrerin in Hannover-Mitte. Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots) - Am Mittwochabend, 12.10.2022, ist ein 20-Jähriger durch eine körperliche Auseinandersetzung an der Straße "Am Friedenstal" schwer verletzt worden. Die Polizei konnte bislang einen 23-jährigen Tatverdächtigen ermitteln und sucht weiterhin Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen des ...

