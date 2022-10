Polizeidirektion Hannover

POL-H: Bundesstraße (B) 443: 22-Jähriger nach Unfall lebensgefährlich verletzt

Hannover (ots)

Am Dienstagabend, 11.10.2022, ist ein 22-Jähriger mit seinem Auto von der Fahrbahn abgekommen und mit einem Baum kollidiert. Durch den Unfall erlitt der Fahrer lebensgefährliche Verletzungen.

Nach bisherigen Erkenntnissen des Verkehrsunfalldienstes Hannover befuhr der 22-Jährige mit seinem BMW gegen 20:50 Uhr die B 443 von Burgdorf aus kommend in Richtung Röddensen. Am Ende einer Linkskurve geriet der Pkw aus bislang ungeklärten Gründen nach rechts in den Grünstreifen. Beim Gegenlenken schleuderte der graue BMW zurück auf die Fahrbahn, kam im weiteren Verlauf nach links von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. Das Auto kam im angrenzenden Acker zum Stehen. Der 22-jährige Fahrer erlitt durch den Unfall lebensgefährliche Verletzungen und kam für eine weitere medizinische Behandlung mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus.

Zeugen, die Hinweise zum Unfallgeschehen oder zum Fahrverhalten geben können, werden gebeten, sich beim Verkehrsunfalldienst unter der Rufnummer 0511 109-1888 zu melden. /bo

