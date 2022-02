Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Wiederholte Ruhestörung durch Gäste

Ulm (ots)

Am Sonntagmorgen gingen wiederholt Lärmbeschwerden beim Polizeirevier Heidenheim ein. Die Beamten überprüften den Zugangsbereich einer Gaststätte in der Hauptstraße. Zunächst konnten um 01.10 Uhr nur wenige Personen festgestellt werden. Allerdings drang bei jedem Öffnen der Eingangstür laute Musik nach draußen. Gegen 02.40 Uhr hatten sich ca. 30 brüllende und grölende Menschen in der Fußgängerzone zusammengefunden. Mit dem Betreiber der Gaststätte wurde ein eindringliches Gespräch geführt. Allerdings bestritt er, dass es sich dabei um seine Gäste handeln würde. Zwischenzeitlich waren nur noch ca. 20 Personen vor Ort. Diesen wurde ein Platzverweis erteilt, welchem die Personen auch nachkamen. Seltsamerweise gingen ca. 10 Personen in die Gaststätte. Drei mussten zum Nachhausegehen erst ihre Oberbekleidung aus der Wirtschaft holen. Die Beamten fertigten einen Bericht an die Gaststättenbehörde.

