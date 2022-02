Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Unnützes Hin- und Herfahren

Ulm (ots)

Am Sonntag, gegen 03.30 Uhr, meldete ein Bürger, dass ein silberner BMW mit hoher Geschwindigkeit in der Innenstadt unterwegs ist. Der Autofahrer kam von der Bergstraße und driftete auf die Clichystraße und anschließend nach links in die Schnaitheimer Straße. Der Zeuge konnte beobachten, dass der PKW dies insgesamt dreimal wiederholte. Im Rahmen der Suche konnten die Beamten das Fahrzeug an der Heckentalkreuzung antreffen und kontrollieren. Der 18-jährige Fahrer gab sein Fahrverhalten offen zu. Die Beamten erteilten ihm einen Platzverweis für den Innenstadtbereich. Außerdem wird der Fahrer wegen unnützem Hin- und Herfahren zur Anzeige gebracht.

