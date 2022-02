Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Wain - Pkw landet im Graben

Weil der CD-Player im Auto anfing zu qualmen, verlor eine junge Autofahrerin die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Ulm (ots)

Die 18-Jährige war am Freitagmorgen gegen 10.25 Uhr auf der Landstraße von Wain in Richtung Dietenheim unterwegs. Plötzlich qualmte der CD-Player. Die junge Frau erschrak deshalb und bremste stark ab. Dabei verlor sie die Kontrolle über ihr Auto. Der Pkw geriet ins Schleudern und landete schließlich im Graben. Zum Glück blieb die 18-Jährige unverletzt. An ihrem Auto entstand ein Schaden von ca. 3.000 Euro. Mit einem Abschleppkran musste das Auto aus dem Graben geborgen werden. Weshalb der CD-Player qualmte, ließ sich nicht klären.

++++++++++++++++0275333

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell