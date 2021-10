Kreispolizeibehörde Soest

POL-SO: Wickede - Seitenscheiben eingeschlagen

Wickede (ots)

In der Nacht von Mittwoch, 19.30 Uhr, auf Donnerstag (7. Oktober), 07.10 Uhr, wurden die Seitenscheiben von drei Fahrzeugen an einer Baustelle an der Straße "Ruhrufer" eingeschlagen. Zum Zeitpunkt der Anzeigenerstattung konnte noch nicht gesagte werden, ob aus den Fahrzeugen auch etwas entwendet wurde. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02922-91000 entgegen. (reh)

