POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Zwölfjähriger aus Garbsen vermisst - Wer kann Hinweise geben?

Hannover (ots)

Seit Montag, 10.10.2022, wird ein 12-jähriger Junge aus Garbsen vermisst. Lion L. kehrte nach einem Streit mit seiner Mutter nicht nach Hause zurück. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Mithilfe.

Am Montagabend gegen 20:45 Uhr informierte die Mutter von Lion L. die Polizeiinspektion Garbsen darüber, dass ihr zwölfjähriger Sohn nach einem Streit nicht in die elterliche Wohnung zurückgekehrt war. Lion L. war bereits am vorangegangenen Sonntag von zu Hause abgängig, konnte durch die Mutter jedoch kurze Zeit später unversehrt angetroffen werden. Aufgrund seiner Minderjährigkeit geht die Polizei bei Lion L. von einer latent vorhandenen Eigengefährdung aus. Da bisherige umfangreiche Fahndungsmaßnahmen, unter anderem der Einsatz von Mantrailer-Hunden, keinen Erfolg brachten, sucht die Polizei nun mit einem Foto nach dem Zwölfjährigen und bittet die Bevölkerung um Mithilfe. Bei sogenannten "Mantrailer-Hunden" handelt es sich um Personenspürhunde.

Lion L. ist circa 1,58 Meter groß, hat eine schlanke Statur und kurze, braune Haare. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens war er mit einer schwarzen Jacke und einer weißen Strickmütze bekleidet.

Zeugen, die Hinweise zum möglichen Aufenthaltsort von Lion L. geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Rufnummer 05131 701-4515 zu melden. /aw, nash

