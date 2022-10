Polizeidirektion Hannover

POL-H: Öffentlichkeitsfahndung: Wer kann Hinweise zu vermisstem 21-Jährigen aus Hannover geben?

Hannover (ots)

Mit Hilfe der Veröffentlichung von Fotos erhofft sich die Polizei Hannover Hinweise auf einen seit Ende September vermissten jungen Mann aus Hannover. Der in Alt-Vinnhorst lebende 21-jährige Kolumbianer Alan Andrés G.R. wurde von Bekannten zuletzt am 23. September gesehen. Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Nach bisherigen Erkenntnissen des mit den Ermittlungen betrauten Polizeikommissariats Hannover-Nordstadt meldete eine Freundin des Mannes diesen am Dienstag, 04. Oktober 2022 bei der Polizei als vermisst, nachdem das Umfeld mehrere Tage nichts von Alan Andrés G.R. gehört hatte. Zuletzt war der Vermisste am Abend des 23. September gesehen worden, als er zusammen mit einem Freund und dessen Lebensgefährten eine Party in der Nordstadt besucht hatte. Im weiteren Verlauf wurde er durch seine Freunde zu deren Auto begleitet, um den Heimweg anzutreten. Plötzlich sei der 21-Jährige aus dem Auto ausgestiegen und zu Fuß mit unbekanntem Ziel weggegangen.

Der Vermisste ist circa 1,90 Meter groß und von schlanker Statur. Zum Zeitpunkt seines Verschwindens trug Alan Andrés G.R. einen schwarzen Kurzhaarschnitt und einen getrimmten Vollbart. Bekleidet war er mit einem schwarzen T-Shirt, schwarzer Hose sowie schwarzen Nike-Turnschuhen. Auffällig sind eine Narbe an einem Arm sowie mehrere Pigmentflecke im Gesicht, unter anderem im Bereich der Nase. Alan Andrés G.R. ist Brillenträger und verfügt über einen Tunnel-Ohrring. Der Kolumbianer spricht Spanisch und Deutsch.

Der Vermisste führt nach ersten Erkenntnissen weder ein Handy noch Bargeld bei sich. Eine Eigengefährdung ist nicht auszuschließen.

Hinweise zu dem Vermissten beziehungsweise zu dessen Aufenthaltsort nimmt das Polizeikommissariat Hannover-Nordstadt unter der Telefonnummer 0511 109-3117 entgegen. /ram

