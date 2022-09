Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Brand eines Lastkraftwagens

Bobenheim-Roxheim (ots)

Am frühen Morgen des heutigen Tages kam es in Bobenheim-Roxheim in der Straße Kleiner Weg zum Brand eines Lastkraftwagens. Der Lastkraftwagen stand in Vollbrand und erlitt Totalschaden. Der Brand wurde durch die freiwillige Feuerwehr Bobenheim-Roxheim gelöscht. Ein Übergreifen des Feuers auf eine in der Nähe befindlichen Halle konnte verhindert werden. Die Brandursache und der entstandene Schaden sind derzeit noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlung.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

