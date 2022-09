Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (CW) Altensteig - Firma und Restaurant in der Poststraße Ziel von Einbrechern - Zeugen gesucht

Altensteig (ots)

Die Räumlichkeiten einer Firma sowie eines Restaurants sind in der Zeit von Donnerstag auf Freitag in Altensteig von noch unbekannten Tätern heimgesucht worden.

Im Zeitraum zwischen Donnerstag, 19.30 Uhr und Freitag 5.30 Uhr drangen auf bislang unbekannte Art und Weise Unbekannte in die Büroräumlichkeiten einer Firma in der Poststraße ein. Im Inneren gelangten sie zu den jeweiligen Büroräumen und öffneten gewaltsam einen Tresor. Die Täter stahlen letztlich Bargeld in Höhe von mehreren Tausend Euro.

In einem weiteren Fall brachen bislang unbekannte Täter am frühen Freitagmorgen in ein Restaurant, dass sich ebenfalls in der Poststraße befindet, ein. Hier verschafften sich die Täter gegen 4 Uhr über ein Fenster gewaltsam Zutritt ins Innere der Räumlichkeiten. Es wurden Schubladen durchsucht. Ob die Unbekannten Beute machten, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Ebenso, ob ein Tatzusammenhang zwischen den Einbrüchen besteht.

Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold, Tel.: 07452 93050 oder dem Kriminaldauerdienst, Tel.: 07231 186 4444, in Verbindung zu setzen.

