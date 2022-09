POL-PDLU: Unfallflucht in der Pfaugasse (17/1609)

Waldsee (ots) - Am Donnerstag, 15.09.2022, gegen 09:15 Uhr, geriet bei starkem Regen ein PKW in der Adalbert-Stifter-Straße von der Fahrbahn ab und kollidierte mit einem Grundstückszaun. Sowohl an diesem als auch am Fahrzeug entstand Sachschaden, der auf insgesamt circa 3.000 Euro beziffert wird. Eine Polizeistreife nahm den Verkehrsunfall auf und sorgte zwecks der Schadensregulierung für den Personalienaustausch. Die ...

