Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Ladendiebstahl im REWE Markt

Bad Hönningen (ots)

Am 18.09.2021 kam es gegen 16:30 Uhr zu einem Ladendiebstahl im REWE in Bad Hönningen. Zwei Kinder wurden durch einen Mitarbeiter des Marktes beim Diebstahl von Spielsachen erwischt. Sie erhielten ein Hausverbot für den Supermarkt und wurden durch die Polizei an ihre Eltern übergeben.

