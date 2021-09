Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Pressemeldung der PI Betzdorf für das Wochenende 17.09.2021 bis 19.09.2021

Betzdorf/Wissen (ots)

Verkehrsgefährdung und gefährliche Körperverletzung In der Nacht von Samstag auf Sonntag kam es in der Stadionstraße in Wissen gegen 00:55Uhr zu einer Verkehrsgefährdung mit anschließender gefährlichen Körperverletzung. Demnach befuhren die Geschädigten mit ihrem PKW die Stadionstraße in Wissen und reduzierten ihre Geschwindigkeit aufgrund einer am Straßenrand stark torkelnden Person. Plötzlich warf eine weitere, am rechten Fahrbahnrand befindliche Person, einen Kanaldeckel in die Windschutzscheibe des PKW. Der Kanaldeckel durchschlug die Windschutzscheibe und fiel dem Beifahrer auf die linke Hüftseite, wodurch dieser starke Schmerzen erlitt. Durch die Glassplitter erlitt der Beifahrer weiterhin Verletzungen am rechten Auge. Trotz dieser Verletzungen folgte der Geschädigte dem Täter, welcher sich nach einigen Metern der Flucht umdrehte und mittels Eisenstange auf den Geschädigten einschlug. Hierdurch erlitt dieser zusätzlich eine Prellung am linken Ellenbogen. Der Täter sowie die weitere Person konnten im Anschluss flüchten. Bei dem Haupttäter soll es sich um eine männliche Person im Alter von 16-25 Jahre mit grauem Kapuzenpulli und kurzer Hose handeln. Die zweite Person soll einen blauen Camouflage-Pulli getragen haben.

Verkehrsunfallflucht, Wilhelmstraße Betzdorf Unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte am 17.09.2021 im Zeitraum von 15:30Uhr bis 16:06Uhr auf dem Parkplatz eines Drogeriemarktes in der Wilhelmstraße 56 in Betzdorf ein dort abgestelltes Fahrzeug, welches in Richtung Volksbank abgestellt war, und flüchtete anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Durch den Zusammenstoß wurden an dem geschädigten Fahrzeug Eindellungen und Kratzer an der rechten Seite der Frontstoßstange verursacht. Der Sachschaden wird auf 500EUR geschätzt.

Sachbeschädigung an Kraftfahrzeug

Im Zeitraum vom 17.09.2021, 20:00Uhr bis 18.09.2021, 10:30Uhr wurde in der Hauptstraße in Kirchen (Sieg) ein am rechten Fahrbahnrand abgestelltes Fahrzeug durch einen unbekannten Täter mutwillig beschädigt. Vermutlich während des Vorbeigehens zerkratzte der Täter die linke Fahrzeugseite mittels eines mitgeführten Schlüssels. Der Schaden wird auf etwa 250EUR geschätzt.

Fahrraddiebstahl

Im Zeitraum vom 17.09.2021, 21:00Uhr bis 18.09.2021, 08:00Uhr wurde im Hoppengarten in Niederfischbach ein neuwertiges Fahrrad der Marke "Cube", in den Farben Weiß und Rot, im Wert von 600EUR durch unbekannte(n) Täter von einem Grundstück entwendet. Das Fahrrad war zuvor neben einer Kellertüre abgestellt.

Verkehrsgefährdung an Fußgängerüberweg

Am 17.09.2021 wurde hiesige Wache über einen "Beinahe-Unfall" am Dienstag, 14.09.2021, um 20:12Uhr an einem Fußgängerüberweg auf der Straße "Zum Westerwald" in Steineroth zwischen PKW und einer Person informiert. Demnach konnte eine Zeugin beobachten, wie eine weibliche Person mit zwei Gehstöcken den dortigen Fußgängerüberweg überqueren wollte. Ein sich mit hoher Geschwindigkeit herannahender PKW leitete bei Annäherung an den Fußgängerüberweg eine Vollbremsung ein und konnte sein Fahrzeug "gerade noch so" neben der Fußgängerin zum Stehen bringen. Laut Zeugin war es großes Glück, dass es nicht zum Zusammenstoß kam. Als die geschockte Fußgängerin stehen blieb, beschleunigte das Fahrzeug und fuhr mit Vollgas und quietschenden Reifen davon. Der Vorfall war der Polizei bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet Zeugen, sowie die beschriebene Fußgängerin, sich bei der PI Betzdorf zu melden.

Zeugen, welche sachdienliche Hinweise zu den o.a. Sachverhalten machen können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Betzdorf bzw. bei der Polizeiwache Wissen zu melden.

