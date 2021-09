Polizeidirektion Neuwied/Rhein

POL-PDNR: Diebstahl aus Fahrzeugen

Burglahr (ots)

In der Nacht vom 17.09.2021 auf den 18.09.2021 kam es in der Straße "Auf der Donau" in Burglahr zu Fahrzeugaufbrüchen. An zwei geparkten Fahrzeugen wurden jeweils die Seitenscheiben eingeschlagen und Wertsachen aus dem Innenraum entwendet.

Zeugen werden gebeten, mögliche Hinweise bei der Polizei Straßenhaus, unter der Tel. 02634/9520 oder per Email: pistrassenhaus@polizei.rlp.de, zu melden.

Original-Content von: Polizeidirektion Neuwied/Rhein, übermittelt durch news aktuell