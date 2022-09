Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Mutterstadt) Falsche Polizeibeamtin - Betrugsversuch

Mutterstadt (ots)

Am Mittwoch, 14.09.2022, gegen 13:15 Uhr, klingelte in der Thomas-Mann-Straße ein Telefon: Eine Polizistin aus Potsdam informierte den Angerufenen darüber, dass seine Tochter in Untersuchungshaft sitzen und nur durch eine Kautionszahlung wieder aus der Haft kommen würde. Alles vorgetäuscht und vor einer Geldzahlung so vom Angerufenen erkannt. Es kam zu keinem Vermögensschaden. Ein Strafverfahren wegen versuchten Betruges wurde eingeleitet.

