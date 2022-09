Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit verletztem Radfahrer

Speyer (ots)

Am 13.09.2022 gegen 20:58 Uhr kam es in der Petschengasse zu einem Unfall zwischen zwei Radfahrern. 44-jähriger Mann befuhr mit seinem unbeleuchteten Fahrrad und Hund an der Leine vom Hirschgraben kommend auf dem Fahrradweg in entgegengesetzter Fahrtrichtung. Dabei kam ihm ein 37-jähriger Mann aus Richtung Fritz-Ober-Straße/Eselsdamm entgegen. Der 37-Jährige nahm denn Mann mit Hund zu spät wahr und kam durch die eingeleitete Bremsung zu Fall. Hierbei erlitt er Verletzungen an der linken Schulter. Der hinzugezogene Rettungsdienst verbrachte den 37-Jährigen in ein nahgelegenes Krankenhaus. Unfallzeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

