POL-PDLU: Einbruch in PKW

Böhl-Iggelheim (ots) - In der Ludwigstraße stießen am Montag, 12.09.2022, gegen 16:30 Uhr, zwei nebeneinander fahrende Pedelec- Fahrer zusammen. Einer fiel dabei gegen einen am Fahrbahnrand geparkten PKW. Beide verletzten sich leicht, wobei einer vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht wurde. Ersten Ermittlungen zu Folge entstand lediglich am PKW geringer ...

mehr