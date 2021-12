Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Bretzenheim, Hechtsheim, Altstadt - Ladendiebstähle

Mainz (ots)

Am gestrigen Tag wurden der Mainzer Polizei mehrere Ladendiebstähle gemeldet.

Der zuständige Ladendetektiv eines Supermarktes in Mainz-Bretzenheim teilte der Mainzer Polizei mit, dass eine 67-jährige Mainzerin den Kassenbereich des Marktes passierte, ohne die Ware zu bezahlen.

In einem Supermarkt in Mainz-Hechtsheim versuchte ein 30-jähriger Mainzer seinen mit Ware gefüllten Einkaufswagen ohne Bezahlung durch den Eingangsbereich des Marktes zu entwenden. Hierbei wurde er aufgrund seines auffälligen Verhaltens von einem Mitarbeiter angesprochen, woraufhin er den Einkaufswagen stehen ließ und aus dem Markt ging. Vor einigen Wochen kam es im gleichen Supermarkt zu einem ähnlichen Fall. Es wird vermutet, dass es sich bei dem Täter ebenfalls um den 30-Jährigen handelt.

In einem Ladengeschäft der Mainzer-Altstadt verstauten zwei minderjährige Schüler Kopfhörer und Taschenwärmer in ihren Schulranzen und machten sich ohne Bezahlung dieser auf den Weg zum Ausgang. Beim Verlassen des Ladens wurden sie von einem Mitarbeiter aufgehalten, woraufhin sie diesem die Ware aushändigten. Beide Schüler wurden nach dem Eintreffen der Polizei von dieser an ihre Eltern übergeben.

