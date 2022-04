POL-BS: Einbruch in Vereinsheim

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wenden, 29.03.2022 In Wenden kam es in der Nacht auf Dienstag zu drei Einbrüchen in Firmen Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in Wenden gerufen. Unbekannte Täter hatten ein Loch in das Dach einer Firma gesägt. Nachdem sie auf diesem Weg in das Gebäude gelangten, entwendeten sie diverse Gegenstände aus den dortigen Regalen. Während der Tatortaufnahme wurden die Beamten vom Inhaber einer benachbarten Firma ...

