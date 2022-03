Polizei Braunschweig

POL-BS: Einbrüche in Wenden

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Wenden,

29.03.2022

In Wenden kam es in der Nacht auf Dienstag zu drei Einbrüchen in Firmen

Am Dienstagmorgen wurde die Polizei zu einem Einbruch in Wenden gerufen. Unbekannte Täter hatten ein Loch in das Dach einer Firma gesägt. Nachdem sie auf diesem Weg in das Gebäude gelangten, entwendeten sie diverse Gegenstände aus den dortigen Regalen.

Während der Tatortaufnahme wurden die Beamten vom Inhaber einer benachbarten Firma angesprochen. Er gab an, dass auch bei ihm eingebrochen wurde. In diesem Fall wurde die Eingangstür aufgebrochen und die Räume durchsucht.

Bei der Inaugenscheinnahme dieses Tatortes stellten die Beamten fest, dass im Gebäude eine Trennwand aus Holz aufgebrochen wurde. Über diesen Weg sind die Täter in eine dritte Firma eingedrungen und haben auch diese durchsucht.

Die Polizei sicherte Spuren und ermittelt nun wegen Einbruchdiebstahls in drei Fällen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell