POL-BS: Einbrecher durch die Polizei gestellt

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Radeklint 22.03.2022, 13.09 Uhr Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen. Am Dienstagmittag vergangener Woche kam es an der Kreuzung am Radeklint zu einem Unfall. Eine 81-jährige Autofahrerin bog mit ihrem VW Golf von der Güldenstraße kommend nach links in die Celler Straße ab. Zeitgleich fuhr eine 79-Jährige mit dem ...

mehr