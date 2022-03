Polizei Braunschweig

POL-BS: Verkehrsunfall zwischen Fahrrad und Auto - Wer hatte grün?

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Radeklint

22.03.2022, 13.09 Uhr

Die Polizei bittet um Hinweise zum Unfallgeschehen.

Am Dienstagmittag vergangener Woche kam es an der Kreuzung am Radeklint zu einem Unfall. Eine 81-jährige Autofahrerin bog mit ihrem VW Golf von der Güldenstraße kommend nach links in die Celler Straße ab.

Zeitgleich fuhr eine 79-Jährige mit dem Fahrrad vom Neuen Weg kommend in Richtung Güldenstraße. Hierbei nutzte sie im Kreuzungsbereich den markierten Weg für Fahrräder.

Es kam zum Zusammenstoß, wobei keine der beiden Frauen verletzt wurde.

Die Ampelanlage ist am Radeklint so geschaltet, dass die Linksabbieger auf der Güldenstraße nicht zeitglich mit entgegenkommenden Fahrzeugen Grünlicht haben. Daher bittet die Polizei Zeugen, die den Unfall beobachtet und insbesondere Angaben zur Ampelschaltung machen können, sich beim Verkehrsunfalldienst unter 0531/476-3935 zu melden.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell