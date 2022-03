POL-BS: Vermisster aus Braunschweig hat sich bei der Polizei gemeldet

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Gänsenager 24.03.2022, 11:00 Uhr Unbekannte Täter haben in der Nacht zu Donnerstag insgesamt 21 Parzellen aufgebrochen. Die Polizei ermittelt. Am Donnerstagmorgen wurde der Polizei mitgeteilt, dass diverse Kleingartenparzellen am Gänsenager in Braunschweig angegangen wurden. Insgesamt hatten die bislang unbekannten Täter 21 Parzellen aufgebrochen. Die Polizei nahm die Tatorte vor Ort ...

mehr