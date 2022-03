POL-BS: Polizei fahndet nach einer vermissten Person

Braunschweig (ots) - Braunschweig, Wallstraße, 19.03.2022, 0.55 Uhr - 04.00 Uhr Vor einem Club in der Wallstraße kam es zu einer Vielzahl von Straftaten. In der Nacht auf Samstag kam es in der Wallstraße zu einer Vielzahl von Straftaten. Nur durch die Einrichtung einer Dauerpräsenz gelang es der Polizei die Situation zu beruhigen. Gegen 0.55 Uhr wurde eine größere Auseinandersetzung gemeldet. Als die ersten ...

mehr