Polizei Braunschweig

POL-BS: Terrassentür hält Einbrechern stand

Braunschweig (ots)

Braunschweig, Broitzem,

22.03.2022

Einbrecher haben versucht die Terrassentür eines Einfamilienhauses aufzuhebeln.

Am Dienstag stellte der 57-jährige Eigentümer eines Einfamilienhauses fest, dass seine Terrassentür beschädigt ist. Er informierte die Polizei. Vor Ort stellten die Beamten Hebelmarken an der Tür fest. Insgesamt neunmal wurde hier versucht die Tür aufzubrechen. Da es vor einigen Jahren bereits zu einem Einbruch in das Haus des Braunschweigers gekommen war, hatte dieser die Tür mit zusätzlichen Sicherungen versehen. Diese sorgten nun dafür, dass die Einbrecher scheiterten. Die Polizei hat sämtliche Spuren gesichert und die Ermittlungen aufgenommen.

Original-Content von: Polizei Braunschweig, übermittelt durch news aktuell