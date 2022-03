Polizei Braunschweig

POL-BS: Polizeidirektion Braunschweig informiert zum "Tag der Kriminalitätsopfer" am 22. März

Braunschweig (ots)

Die Region Braunschweig ist eine der sichersten Regionen in Niedersachsen, das weist abermals die kürzlich veröffentlichte Kriminalstatistik für das Jahr 2021 aus.

Wer trotzdem Opfer einer Straftat geworden ist oder dies vermeiden möchte, findet bei der Polizeidirektion Braunschweig ein weitreichendes Informations- und Unterstützungsangebot.

Mit Präventionskampagnen zu Kriminalitätsformen wie Wohnungseinbruch, Enkeltrickbetrug oder Internetkriminalität berät die Polizei die Bürgerinnen und Bürger unserer Region. Auch Vorträge, Unterrichte und Veranstaltungen zu Themen wie Gewalt, Missbrauch, Alkohol und Drogen oder Verkehrssicherheit sowie Beratung zum Einbruchschutz bieten die Präventionsteams der Polizeiinspektionen kostenlos an.

Seit mehr als 20 Jahren wird den Opfern häuslicher Gewalt in unserer Region durch vielfältige Initiativen und Organisationen Unterstützung und Hilfe zuteil. Mit dem Zusammenschluss von 51 Fachbereichen in der "Interdisziplinären Koordinierungsstelle Häusliche Gewalt (iKOST HG)" im Jahr 2018 sind die Netzwerkpartner im Interesse der Betroffenen, Opfer wie Täter, noch enger zusammengerückt. Eine durch die iKOST HG entwickelte informative Broschüre u.a. mit Hinweisen zur Soforthilfe kann auf der Seite https://ikost-hg.de abgerufen werden.

Mit der Verleihung des Preises für Zivilcourage werden in der Polizeidirektion Braunschweig seit 2012 Institutionen und Einrichtungen für ihr besonderes Engagement im Bereich der Zivilcourage gewürdigt. Die Polizeiinspektionen würdigen zudem das besonders couragierte Verhalten einzelner Personen oder Personengruppen. Die Preisverleihung soll ein Zeichen setzten und das beispielgebende Verhalten von Menschen auszeichnen, die in unserer Gesellschaft Verantwortung übernehmen. Auch um sie und andere darin zu bestärken, Opfern beizustehen, nicht gleichgültig zu sein und Werte wie Menschlichkeit, Nächstenliebe, Toleranz und Zivilcourage zu leben.

Hier knüpft nahtlos die Zusammenarbeit mit dem Weißen Ring an, einem Verein, der seit inzwischen 45 Jahren Kriminalitätsopfern helfend zur Seite steht. Allein an sechs Standorten in unserer Region betreuen ehrenamtliche Helferinnen und Helfer die Opfer telefonisch, online und natürlich auch persönlich - kostenfrei und auf Wunsch anonym. Sie stellen ihre Hilfe in vielfältiger Weise zur Verfügung. Wer Hilfe benötigt oder sich ehrenamtlich engagieren möchte, findet auf der Seite www.opferschutz-niedersachsen.de weitere Informationen.

Umfangreich informieren kann man sich zudem auf den Seiten:

www.pd-bs.polizei-nds.de/startseite/ www.polizei-beratung.de https://www.polizei-praevention.de/

sowie bei allen Präventionsteams in den Polizeidienststellen Ihrer Region Braunschweig.

