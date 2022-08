Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung des Polizeikommissariat Seesen vom 21.08.2022

Diebstahl

Am 20.08.2022 in der Zeit von 03:30 Uhr bis 10:30 Uhr entwendete in Herrhausen ein bisher unbekannter Beschuldigter aus dem Eingangsbereich einer Kellerwohnung eine dort befindliche Spielkonsole mit zugehörigem Controller, sowie einen Kfz-Schlüssel zu einem VW-Golf in blau, mit dem er anschließend die Örtlichkeit verließ. Die Fahndung nach dem entwendeten Pkw dauern an. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Seesen (Tel. 05381 - 944 0) in Verbindung zu setzen.

Bandenmäßiger Diebstahl

Am 20.08.2022 kam es um 17:00 Uhr zu einem bandenmäßigen Diebstahl durch drei Beschuldigte im Seesener LIDL-Supermarkt. Laut Zeugenaussage sollen drei männliche Personen den Supermarkt betreten haben. Wenig später hätten zwei der Beschuldigten mit in einer Plastiktüte befindlichem Diebesgut den Supermarkt verlassen und hätten in einem weißen Transporter in Richtung Talstraße den Tatort verlassen. Angetroffen werden konnte von den Polizeibeamten der dritte Beschuldigte, ein 34-jähriger Mann aus Schöningen, der vor Ort zurückblieb. Die beiden anderen Täter sind nach wie vor nicht bekannt. Ein Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet. Personen, die Angaben zum Tatgeschehen machen können, werden gebeten sich mit der Polizeidienststelle in Seesen (Tel. 05381 - 944 0) in Verbindung zu setzen.

