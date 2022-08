Polizeiinspektion Goslar

POL-GS: Pressemitteilung Polizeikommissariat Seesen vom 20.08.22

Goslar (ots)

Fahren ohne Fahrerlaubnis

Am Donnerstag, gegen 18.40 Uhr, wurde der Polizei durch einen Zeugen ein Fahrzeugführer gemeldet, welcher einen Pkw im öffentlichen Verkehrsraum führte, ohne im Besitz einer Fahrerlaubnis zu sein. Der 39-jährige Bad Gandersheimer konnte anschließend auf dem Gelände einer Seesener Tankstelle angetroffen werden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet. Zudem wurde ebenfalls gegen den Fahrzeughalter eine Strafanzeige gefertigt, da er die Fahrt duldete, obwohl im bekannt war, dass der Fahrzeugführer keine Fahrerlaubnis besaß.

Kennzeichendiebstahl

Am Donnerstag, im Zeitraum vom frühen Abend bis in die Nacht, wurden vom Transporter einer Münchehöfer Bauelementefirma in der Thüringer Str. die Kennzeichen von einer bislang unbekannten Person entwendet. Im Anschluss daran wurden die Kennzeichen missbräuchlich an einen Pkw angebracht, welcher im Tatzusammenhang mit einem Einbruchsdiebstahl in einem Verbrauchermarkt in Teichhütte steht. Wer Hinweise zum Tatgeschehen in Münchehof geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizei Seesen ( 05381/9440 ) in Verbindung zu setzen.

Diebstahl

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag wurden in Herrhausen zwei E-Bikes und ein Motorroller entwendet. Die Geschädigten erstatteten Strafanzeige gegen Unbekannt bei der Polizei Seesen. Die Ermittlungen wurden aufgenommen. Die Schadenshöhe wurde bislang nicht beziffert.

Verkehrsunfallflucht

Am Donnerstag, in der Zeit von 08.00 Uhr bis 16.00 Uhr, wurde ein in der Langen Straße abgestellter Renault Trafic offensichtlich durch einen Fahrzeugführer beschädigt, welcher die Unfallstelle verließ, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Ermittlungen ergaben, dass es sich beim Fahrzeugführer vermutlich um eine Person handelte, welche in diesem Zeitraum alleinigen Zugriff auf das verursachende Fahrzeug hatte. Zum Anzeigezeitpunkt durch den Geschädigten am Freitag, hielt sich der Verursacher jedoch nicht mehr in Deutschland auf. Ein Strafverfahren wurde eingeleitet.

Besonders schwerer Fall des Diebstahls

Im Zeitraum von Mittwoch, 21.00 Uhr, bis Donnerstag, 07.00 Uhr, drang ein/e bislang Unbekannte/r in das evangelische Kirchenzentrum Seesen ein. Hierzu wurde ein Fenster beschädigt, um ins Innere der Büroräume zu gelangen. Aus einem dortigen Schrank wurde ein kleinerer Tresor, sowie Bargeld und eine Schlüsselkarte entwendet. Die genaue Schadenshöhe ist bisher unbekannt. Hinweise zum Tatgeschehen werden an die Polizei Seesen unter 0538179440 erbeten.

i.A. Behnke, POK'in

Original-Content von: Polizeiinspektion Goslar, übermittelt durch news aktuell