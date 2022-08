BPOLI-Flugh. STR: Fünf Haftbefehle, 5352 Euro und 845 Tage - Bundespolizei am Flughafen Stuttgart zieht Bilanz nach dem dritten Ferienwochenende

Bundespolizeiinspektion Flughafen Stuttgart (ots) - Am Wochenende 29.07.2022 bis 31.07.2022 erstattete die Bundespolizei insgesamt sieben Strafanzeigen wegen unerlaubten Aufenthalt und unerlaubte Einreise in die Bundesrepublik Deutschland. In einem Fall wurde ein 28-Jähriger südafrikanischer Staatsangehöriger bei ...

mehr