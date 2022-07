BPOLI S: Körperliche Auseinandersetzung am Bahnsteig aufgrund eines Kaffees

Osterburken (ots) - Als die Beamten gestern Abend (21.07.2022) am Bahnhof in Osterburken einen 32-jährigen angetrunkenen Mann nach seinem Ausweis kontrollierten, konnten sie unter anderem ein Beil in seinem Rucksack finden. Gegen 23:15 Uhr am gestrigen Abend (21.07.2022) kontrollierte eine Streife der Bundespolizei Heilbronn einen augenscheinlich stark angetrunkenen Mann am Bahnhof in Osterburken. Da er den Beamten kein ...

